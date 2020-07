OL : Caqueret flingué au mercato, ça y ressemble

Dans : OL.

Dans ce mercato particulier qui s’annonce, les jeunes pousses de l’OL pourraient avoir une belle carte à jouer.

Mais pour le moment, cela n’en prend pas le chemin. Melvin Bard ne sent pas la confiance de son entraineur et envisage de rejoindre le Bayern Munich cet été. Pour Maxence Caqueret, le départ de Lucas Tousart laisse entrevoir une ouverture au milieu de terrain, mais celle-ci risque bien de se reboucher dans les prochaines semaines. En effet, Manu Lonjon annonce que l’OL cherche à recruter un joueur capable de densifier l'entrejeu pour l’associer à Bruno Guimaraes, et reléguer donc encore plus loin la pépite lyonnaise dans la hiérarchie.

« Le mercato de l’OL ? Pour Moussa Dembélé, je pense que si Lacazette ou Aubameyang bouge, Arsenal va se positionner sur lui. Car les Gunners le suivent depuis longtemps. Un des deux va partir je pense, donc Arsenal tentera sa chance avec Dembélé. Sachant que Lyon a déjà Depay et Kadewere pour jouer devant, ce départ de Dembélé ne serait pas trop pénalisant. Pour Aouar, c’est un super joueur. Mais j’ai l’impression que sa meilleure saison à l’OL, c’était sa première… Tout le monde croit en lui, mais malheureusement, il a du mal à franchir un cap. Solet est en discussions avec Salzbourg. Et il paraît que l’OL chercherait un milieu défensif un peu dur pour compenser le départ de Lucas Tousart au Hertha Berlin… Ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour le jeune Maxence Caqueret », a dévoilé le journaliste spécialisé sur le mercato sur son compte Twitch. Certes, l’OL doit compenser un départ majeur avec Tousart, mais cela pourrait envoyer un message inquiétant pour le jeune lyonnais. Surtout que, en cas d’absence de Coupe d’Europe et avec la suppression de la Coupe de la Ligue, le calendrier pourrait être allégé pour Lyon la saison prochaine.