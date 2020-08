OL : Ça chauffe entre Garcia et Juninho sur le mercato

Dans : OL.

La défaite de l’Olympique Lyonnais face au Bayern Munich (3-0) a forcément douché l’enthousiasme dans le clan rhodanien.

Le score est sévère, mais le résultat est là et il faut désormais rapidement se concentrer sur une saison qui va débuter dans quelques jours à peine. Sans Coupe d’Europe au programme, mais avec des grosses exigences nées de ce beau parcours. Toutefois, l’équipe ne sera plus la même car de gros départs sont attendus au mois de septembre, et Juninho n’a pas caché que les noms de Houssem Aouar, intenable sur les derniers matchs, et Moussa Dembélé, qui plait énormément en Angleterre, allaient revenir dans la rubrique transferts.

« Le groupe manquait d'énergie collective au début et si on continue comme ça, on va revenir très vite (en coupe d'Europe). Il y aura des départs, peut-être Houssem (Aouar), Moussa (Dembélé), mais je ne suis pas préoccupé. Le but est de retrouver la Ligue des champions l'an prochain », a livré le directeur sportif brésilien. S’il n’est pas en charge des transferts, Rudi Garcia sait toutefois que son autorité a été renforcée avec le beau parcours de l’OL en Ligue des Champions, et les batailles tactiques remportées face à la Juventus et Manchester City. Résultat, le coach lyonnais a pris la parole pour calmer Juninho sur les départs. « Des départs? Juninho a parlé un peu vite, on ne peut pas le dire. Il y aura peut-être des départs ou pas. On a de toutes façons un effectif de grande qualité, beaucoup de solutions devant. Ce que je peux dire, c'est que des joueurs se sont mis en lumière. On aurait pu être attaqués avant, on le sera peut-être après, ce n'est pas le moment d'en parler », a prévenu un Rudi Garcia agacé de voir déjà des annonces sur une équipe qui sera rapidement privée de ses meilleurs joueurs. Car si l’OL veut revenir sur le podium et donc en C1, ce sera beaucoup plus facile avec Aouar et Dembélé, et son entraineur le sait très bien.