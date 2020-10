OL : C'est reparti, Rudi Garcia décide du mercato lyonnais

Dans : OL.

A la surprise générale, l’Olympique Lyonnais est parvenu à conserver ses trois stars au mercato, à savoir Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé.

L’ancien attaquant du Celtic Glasgow est celui pour qui un départ semblait le moins chaud dans les ultimes heures du mercato. Pourtant, il existait bien des intérêts en Angleterre pour le meilleur buteur de la saison 2019-2020 à l’Olympique Lyonnais, selon les informations obtenues par Get French Football News. Le média dévoile que Tottenham était notamment très intéressé par la perspective de récupérer l’ancien attaquant de l’Equipe de France espoirs sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le profil de Moussa Dembélé avait été validé par José Mourinho, et le joueur était d’accord pour rejoindre les Spurs, où il serait devenu la doublure d’Harry Kane.

Tottenham voulait Moussa Dembélé

Mais à en croire le média, c’est Rudi Garcia qui est personnellement intervenu dans ce dossier afin de mettre un véto au départ de Moussa Dembélé. Mécontent des négociations très avancées entre le joueur et Tottenham, l’ancien coach de l’AS Roma a ensuite décidé de placer son attaquant sur le banc face à l’Olympique de Marseille. Face au refus ferme et catégorique de Rudi Garcia de vendre son attaquant au mercato, Tottenham s’est tourné vers Carlos Vinicius, recruté en provenance du Benfica Lisbonne. Reste maintenant à voir si cette information trouvera une confirmation en France dans les semaines à venir. Mais si cela est avéré, Moussa Dembélé peut l’avoir mauvaise. Car l’attaquant de l’Olympique Lyonnais avait une occasion en or de découvrir la Premier League, dans un club du haut de tableau, et d’évoluer sous les ordres de José Mourinho…