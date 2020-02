OL : Brutalement accusé, Thiago Mendes attaque !

Dans : OL.

Ces derniers jours, Thiago Mendes est fortement critiqué sur les réseaux sociaux. Accusé pour son hygiène de vie, le Brésilien tient à se défendre.

Mardi après-midi, l’Olympique Lyonnais a officiellement témoigné son soutien à Thiago Mendes, recruté pour 25 ME bonus compris en provenance de Lille l’été dernier. « L’Olympique Lyonnais tient à apporter son soutien à Thiago Mendes et s’interroge sur les raisons qui incitent à diffuser de fausses informations, ce qui constitue pour le club et le joueur un préjudice certain, et n’hésitera pas à le soutenir au cours d’éventuelles actions en justice si de tels propos fallacieux étaient de nouveau tenus » expliquait notamment le club rhodanien dans un communiqué. Après l’OL, c’est le joueur lui-même qui a pris la décision de briser le silence pour clamer son innocence et se défendre.

« Par ce post, je viens réagir aux propos malveillants de journalistes souffrant de maladies mentales, qui n’ont aucun professionnalisme. Des journaux veulent faire le buzz grâce à des histoires inventées et fausses en dénigrant mon image. Mais tout à une limite ! En tant que professionnel et père de famille que je suis, je vous informe que je n’accepterais pas que des personnes mal honnêtes utilisent mon nom avec des propos mensongers, faux et inventés par des journalistes qui ne recherchent pas la vérité. Je veux inviter les journalistes à venir me voir pour que nous puissions avoir une conversation correcte d’homme à homme. Pour qu’enfin, ils puissent avoir la vérité à mon sujet au lieu d’inventer et de tenir de fausses allégations à mon encontre pour faire le buzz » a indiqué Thiago Mendes sur Instagram. Une mise au point dont le but est de calmer la polémique, alors que le milieu de l’OL rencontre par ailleurs de grosses difficultés sur le terrain. Face à Nice par exemple, Thiago Mendes a été décevant. Sur la pelouse du Groupama Stadium ce mercredi contre Amiens, sa performance sera assurément scrutée de près…