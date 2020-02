OL : Bruno Guimaraes pour 20 ME, Zidane a refusé le cadeau !

Dans : OL.

Brillant face à la Juventus Turin mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Bruno Guimaraes fait déjà l’unanimité à Lyon.

Après la victoire lyonnaise contre la Juventus, le directeur sportif rhodanien Juninho s’enflammait pour sa recrue star de l’hiver, achetée 20 ME au mercato. « Il a toutes les qualités pour devenir un très très grand joueur et c’est pour cela que les émissaires du Brésil étaient là. Il sera appelé pour la première fois après une telle prestation » indiquait notamment Juninho, convaincu que le nouveau patron du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a toutes les qualités pour décrocher sa place en sélection brésilienne dans un futur proche. Visiblement, tout le monde n’avait pas décelé l’immense potentiel de Bruno Guimaraes lorsque ce dernier jouait au Brésil…

Et pour cause, Don Balon révèle à la surprise générale que le Real Madrid a refusé Bruno Guimaraes en janvier dernier, juste avant que l’Olympique Lyonnais ne parvienne à rafler la mise. En réalité, c’est Zinedine Zidane lui-même qui a refusé le joueur, dont le profil lui avait été soumis par les recruteurs du Real Madrid. Obnubilé par Paul Pogba, qu’il espère encore recruter dans ce secteur de jeu l’été prochain, Zinedine Zidane n’a rien voulu entendre, refusant purement et simplement le recrutement de Bruno Guimaraes. A Madrid, tout le monde n’était toutefois pas du même avis que Zinedine Zidane puisque l’Atlético de Madrid souhaitait le recruter, et avait soumis au joueur une proposition similaire à celle de l’Olympique Lyonnais. Mais convaincu par le discours de Juninho, qui lui a promis de faire de lui l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste, Bruno Guimaraes a opté pour l’Olympique Lyonnais. Et le club rhodanien peut s’en féliciter au vu du match effectué par « Bruno G » face à la Juventus Turin…