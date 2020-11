OL : Bruno Guimaraes, Lyon compte encore sur toi

Dans : OL.

À un poste où la concurrence est rude, Bruno Guimarães accuse le coup en ce début de saison.

Le 26 février dernier, l'Olympique Lyonnais battait la Juventus (1-0) en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Mais surtout, l'Europe du football s'enthousiasmait devant la performance d'une jeune recrue brésilienne de l'OL nommée Bruno Guimarães. Etincelant au milieu de terrain alors qu'il venait tout juste de débarquer du Brésil, le jeune joueur de 22 ans impressionnait déjà tous les observateurs. Convaincant lors des gros matchs qui ont suivi face au PSG et à Manchester City, le milieu de terrain semblait disposer de toutes les qualités pour s'imposer comme un véritable leader dans l'entrejeu lyonnais. Pourtant, quelques mois plus tard, force est de constater que la hype Bruno Guimarães est retombée. Bien que présent dans le groupe retenu par Rudi Garcia pour affronter Angers ce week-end, l'ancien joueur de l'Athletico Paranaense a perdu sa place de titulaire au profit de Thiago Mendes et de Lucas Paquetá. Pourtant, son coach Rudi Garcia a tenu à trouver des circonstances atténuantes à ses performances en demi-teinte, dans des propos relayées par Le Progrès.

« Ces derniers temps, Bruno, qui vient de fêter sa première sélection, a été un peu moins bien. Il y a eu un concours de circonstances pour lui. Il n’était pas à 100% pendant que d’autres ont émergé et apporté autre chose. Le retour de Thiago Mendes qui (nous) propose des qualités différentes tout comme l’arrivée de Paqueta. Mais c’est sinusoïdal pour les uns et les autres, et tous les joueurs sont importants dans le groupe, différents et complémentaires » a déclaré l'entraîneur de l'OL. Bien qu'il semble à l'heure actuelle avoir un peu de retard sur ses concurrents du milieu de terrain, il est clair que la marge de progression de Bruno Guimarães est énorme. Le niveau que le jeune joueur a affiché la saison dernière lors des gros rendez-vous européens de l'OL prouve qu'il a le talent nécessaire pour à nouveau bousculer la hiérarchie établie.