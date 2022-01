OL : Bruno Guimaraes à Newcastle pour 50 millions d’euros

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’accord est là pour la vente de Bruno Guimaraes à Newcastle.

Le milieu de terrain brésilien va faire l’objet d’un transfert de 42,5 millions d’euros et 8 millions d’euros de bonus éventuels, annonce L’Equipe, qui confirme les informations aperçues dans la nuit. Le bonus sera principalement activé en cas de maintien des Magpies en Premier League, pour faire de la vente du Brésilien le troisième plus gros transfert de l’histoire de l’OL. Bruno Guimaraes, actuellement en Amérique du Sud avec sa sélection, va passer la visite médicale dans les prochaines heures directement à Belo Horizonte, où des membres de Newcastle sont arrivés. Le transfert pourrait n’être officialisé que samedi, quand tout sera bouclé au niveau administratif et médical.