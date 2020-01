OL : Bruno Guimaraes à Lyon, la concurrence ne tremble pas

Dans : OL.

Dans les prochaines heures, l’Olympique Lyonnais va officialiser la signature de sa troisième recrue de l’hiver en la personne de Bruno Guimaraes, transfuge de l’Athletico Paranaense.

Dans ce dossier à 25 ME, l’Olympique Lyonnais a terrassé l’Atlético de Madrid pour boucler la venue de Bruno Guimaraesl. Dès qu’il aura terminé son tournoi de qualification olympique avec le Brésil, cet espoir de 22 ans va renforcer une concurrence déjà féroce au milieu de terrain à l’OL où Maxence Caqueret, Houssem Aouar, Lucas Tousart et Thiago Mendes se disputent actuellement les trois places du 4-3-3 de Rudi Garcia. Le dernier cité, transféré en provenance de Lille contre plus de 20 ME cet été, s’est d’ailleurs exprimé au sujet de la venue de Bruno Guimaraes à Lyon.

« Il va apporter à notre équipe, le groupe l’accueillera à bras ouverts, il va pouvoir montrer son football et montrer son meilleur visage sur le terrain. C’est un concurrent. Le groupe est ouvert aux renforts. Plus il y a de bons joueurs, mieux c’est » a indiqué Thiago Mendes, qui n’a cependant pas l’intention de se laisser marcher sur les pieds, lui qui monte doucement mais surement en puissance à l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines. « Personne n’est indiscutable. On doit tous travailler pour pouvoir jouer les nombreux matches qui arrivent. Je donne mon maximum, mais j’espère faire mieux lors des prochains matches. Je me sens bien, mieux à chaque match. Je dois encore progresser davantage. Malgré les bons résultats. Je montre ce que je vaux à chaque match. J’espère faire encore mieux lors des matches qui viennent. Maintenant que notre équipe va mieux, je fonctionne bien. Je vais pouvoir démontrer ma vraie valeur et la raison de mon arrivée ici ». Bruno Guimaraes est prévenu, il sera accueilli avec respect et bienveillance à Lyon, mais personne ne lui offrira sur un plateau une place de titulaire…