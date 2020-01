OL : Bruno Guimaraes à Lyon, au Brésil c'est fait à 100% !

Dans : OL.

Du côté de la presse brésilienne on affirme ce samedi que Bruno Guimaraes rejoindra bien l'Olympique Lyonnais après le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques.

Le feuilleton Bruno Guimaraes se terminera au plus tard à la fin de ce mercato de janvier. Mais la bataille entre l’Olympique Lyonnais et l’Atlético Madrid pour recruter le joueur de l’Athletico Paranaense semble tourner en faveur du club de Jean-Michel Aulas. Même si officiellement rien n’est fait, pour GloboEsporte, il ne fait aucun doute que le milieu de terrain de 22 ans portera bien le maillot de l’OL une fois qu’il en aura fini avec le tournoi de qualification pour les Jeux Olympique de Tokyo. Journaliste pour le média brésilien, Fernando Freire rappelle que les 25ME que l’Olympique Lyonnais va devoir débourser pour recruter Bruno Guimaraes ne sont pas le facteur décisif dans cette décision.

En effet, l’Athlético Paranaense et Bruno Guimaraes ont déjà reçu une offre de 40ME, mais elle provenant de Chine et le milieu de terrain refuse de partir en Asie à ce stade de sa carrière. Bruno Guimaraes donne en effet priorité à l’Europe, et à l’Olympique Lyonnais. A noter d’ailleurs que du côté des médias espagnols, les chances de voir le milieu brésilien débarquer à l’Atlético Madrid sont très faibles. Les Colchoneros sont très justes financièrement, et sans la vente d’un joueur majeur, alors ils ne pourront pas bouger pour Bruno Guimaraes, pas plus que pour Edinson Cavani qui était leur priorité numéro 1. Reste désormais à savoir quand Jean-Michel Aulas pourra annoncer la bonne nouvelle aux supporters de l'Olympique Lyonnais déjà impatients de voir débarquer Bruno Guimaraes.