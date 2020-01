OL : La bombe Do Brazil, Guimaraes a tranché pour Lyon !

Dans : OL.

Dans la foulée de l’annonce de la signature de Timo Kadewere, l’Olympique Lyonnais est sur le point de remporter un autre dossier chaud.

Tiraillé entre l’Atlético Madrid et l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain brésilien était amené à trancher, puisque les deux clubs avaient fait la même offre à hauteur de 25 ME à son club de Paranaense. Et selon le média local souvent bien informé Globo, c’est pour Lyon que l’international olympique brésilien a tranché ce vendredi soir, avec donc le feu vert pour s’engager pour l’OL.

Si cela devait se confirmer, cela ne pourrait se conclure que par une arrivée courant février, après le tournoi pré-olympique qui se déroule actuellement. Mais en tout cas, il s’agirait d’une très belle prise de la part des dirigeants lyonnais, qui font ainsi venir un des grands espoirs brésiliens au poste de milieu de terrain.