OL : Bozok à l'OL, une idée qui a fait plouf

Auteur de 25 buts en Ligue 2 la saison dernière, Umut Bozok a pris la décision de rester à Nîmes cet été. Pourtant, son nom a circulé dans plusieurs clubs de Ligue 1 ces derniers mois. Du côté du FC Nantes, mais également à l’Olympique Lyonnais puisque le club rhodanien recherchait une doublure à Mariano Diaz, mais a finalement opté pour Martin Terrier. Interrogé par Le Phocéen, l’attaquant turc a calmé les rumeurs de contacts avec Lyon. Selon lui, le récent 3e de Ligue 1 n’a pas fait le nécessaire pour le recruter.

« C’est une ascension rapide pour moi, mais je n'ai eu aucune touche avec Lyon. On parle de moi, mais ça n'a pas bougé cet été. Les clubs ne cherchent peut-être pas forcément un attaquant de mon profil, donc je suis toujours à Nîmes et on me fait confiance ici. Si personne ne s'est signalé, c'est qu'il me reste sûrement encore à progresser. Mon profil est atypique, je ne suis pas l'attaquant hyper rapide qui prend toujours la profondeur, j'essaie d'être complet et de me balader entre les lignes. C'est un style particulier » a confié l’attaquant de 25 ans, qui a par ailleurs confié qu’il admirait les équipes pratiquant un beau jeu en Ligue 1, dont Lyon. S’il confirme cette saison en Ligue 1, il serait étonnant que la rumeur Bozok ne ressorte pas du côté de l’OL l’été prochain.