OL ‍: Bouchouari et Lyon, c'est déjà fini

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La possible venue de Benjamin Bouchouari à l'Olympique Lyonnais a forcément fait du bruit, que ce soit à Saint-Etienne ou à Lyon. Mais ce transfert entre les deux rivaux français ne se fera pas.

A 23 ans, Benjamin Bouchouari est un milieu de terrain pour le moins convoité, et ce week-end, l'annonce des contacts initiés par les dirigeants lyonnais avec l'entourage du médaillé d'argent marocain lors des derniers JO de Paris a suscité bien des commentaires. Alors que plus aucun joueur de l'AS Saint-Etienne n'a rejoint l'Olympique Lyonnais depuis le transfert de Bafé Gomis en 2009 pour 13ME, la perspective de voir Benjamin Bouchouari rejoindre l'OL faisait du bruit dans la région. Cependant, cette hypothèse a pris du plomb dans l'aile depuis que Hugo Guillemet, journaliste de L'Equipe à la pointe des infos sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, a fait entendre sa voix sur X (anciennement Twitter). Pour lui, la situation est relativement simple : « l’OL n’explore pas cette voie ».

L'OL n'a pas pensé à Bouchouari

OL : Le patron du recrutement siffle la fin du délire https://t.co/CBPcYWCI3V — Foot01.com (@Foot01_com) August 5, 2025

Répondant à un supporter de l'Olympique Lyonnais sur le cas Benjamin Bouchouari, Hugo Guillemet a donc mis un point final, ou presque, à la signature du milieu de terrain stéphanois. Ce dernier, qui va reprendre la saison de Ligue 2 ce week-end avec les Verts, pourrait cependant quitter le Forez avant la fin du mercato estival, des contacts ayant été évoqués en Turquie. Pour l'OL, la quête d'un milieu de terrain supplémentaire devrait donc se poursuivre dans les limites imposées par Matthieu Louis-Jean lors de ce marché des transferts post-Textor, à savoir « recruter différemment, prendre plus de risques, être créatifs pour trouver des joueurs à fort potentiel. » Les supporters lyonnais et stéphanois devront donc trouver un autre prétexte que le dossier Bouchouari pour s'invectiver, et pour cela, on peut faire confiance aux fans des deux camps.