OL ‍: Le patron du recrutement siffle la fin du délire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a tourné la page John Textor, et désormais Matthieu Louis-Jean, patron de la cellule de recrutement, ne veut pas vendre du rêve. L'OL va devenir un club très raisonnable au mercato.

Plutôt dans l'ombre depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais après le rachat du club de Jean-Michel Aulas par John Textor, Matthieu Louis-Jean a dorénavant les mains plus libres pour faire signer les joueurs qui conviennent à Paulo Fonseca. Mais, avec le bilan financier validé par la DNCG, le patron du recrutement de l'OL est bien conscient que Lyon ne peut plus tirer dans la même catégorie, par exemple, que l'Olympique de Marseille, capable de faire signer des joueurs à plus de 30 millions d'euros. Lyon doit redevenir un club raisonnable et prudent, avec tout de même le désir clairement assumé de faire des coups. Se confiant à l'Agence France Presse, Matthieu Louis-Jean refuse de donner un espoir fou aux supporters lyonnais, mais il ne cache pas son désir de ramener l'OL vers les sommets tout en étant d'une prudence absolue.

L'OL n'est plus aussi riche qu'avant

Le prix payé par l'Olympique Lyonnais au passage de John Textor est colossal, et l'OL doit en tirer les conséquences qui s'imposent. Même si l'Olympique Lyonnais a recruté lundi Pavel Sulc, et devrait rapidement officialiser les venues de Tyler Morton et d'un nouveau gardien de but, les signatures XXL sont terminées. « Les transferts hors de prix à l'OL, c'est fini pour un petit moment. Les joueurs confirmés coûtent plus cher. Il faut recruter différemment, prendre plus de risques, être créatifs pour trouver des joueurs à fort potentiel tout cela en respectant le projet sportif bien défini de notre entraîneur Paulo Fonseca. Le prêt peut aussi faire partie de notre stratégie. Il faut baisser la masse salariale, opérer quelques cessions et dans le troisième temps, recruter », a précisé Matthieu Louis-Jean à l'AFP avant de donner quelques pistes.



L'Espagne et le Portugal, priorités du mercato pour Lyon

En effet, le responsable de la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais a reconnu que le Portugal et l'Espagne étaient capables des cibles intéressantes pour le mercato de l'OL. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que l'OL a recruté un scout en charge d'étudier encore plus précisément le Portugal, pays où Paulo Fonseca a probablement aussi des idées de recrutement. Ce qui est certain, c'est qu'à priori ce n'est pas demain qu'un joueur de Botafogo signera à lyon.