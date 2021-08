OL : Bosz veut le remplacer, Anthony Lopes répond

Dans : OL.

Samedi soir, l’OL a concédé le match nul au Groupama Stadium contre Brest (1-1). Mais les Gones auraient pu s’incliner sans un grand Anthony Lopes…

Ces dernières semaines, le gardien de l’OL a indirectement fait l’actualité de son club formateur. Et pour cause, Peter Bosz semblait remettre en cause son statut de titulaire indiscutable dans la mesure où l’entraîneur lyonnais a fait son maximum afin de convaincre André Onana de rejoindre Lyon. Les négociations étaient relativement avancées entre le gardien camerounais de l’Ajax Amsterdam et l’OL. Mais finalement, André Onana va rester aux Pays-Bas et choisira le club de son choix au mois de janvier, alors qu’il sera libre de tout contrat en juin 2022.

Lopes en héro, Thiago Mendes en zéro

Remis en cause par son entraîneur, Anthony Lopes a en tout cas répondu en livrant une performance XXL contre Brest, qui lui a valu la meilleure note du match dans L’Equipe avec 7/10. « Quelques jours après l'annonce qu'Onana ne viendrait pas, il a été un acteur majeur de la rencontre, en permettant à l'OL de ne pas perdre grâce à un double arrêt incroyable devant Chardonnet (57e), puis en sortant une tête de Mounié (80e). Lyon lui doit en grande partie ce point » écrit le quotidien national.

Régulièrement annoncé sur le départ, Thiago Mendes a en revanche hérité de la pire note parmi les joueurs de l’OL. Proche de rejoindre Flamengo, l’ancien milieu de terrain du LOSC, remplacé en cours de match, a hérité d’un mauvais 3/10. « Titularisé alors que Bosz ne compte plus sur lui, il n'aura pas inversé la tendance. Il perd la balle qui amène le but et a joué très souvent à l'envers. Remplacé par Paqueta (60e), qui a donné de la fluidité au jeu avant de baisser sur la fin » détaille L’Equipe, pour qui l’OL pourra compter sur le controversé Lopes, bien plus que sur le très critiqué Thiago Mendes…