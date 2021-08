OL : Bosz promet des annonces dans les prochaines heures !

Dans : OL.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Peter Bosz a confié que Jean-Michel Aulas allait faire des annonces sur le mercato à l'occasion de la présentation de Shaqiri et Emerson.

A 2 jours du déplacement de l’Olympique Lyonnais pour défier le FC Nantes à la Beaujoire, Peter Bosz était en conférence de presse. Et bien évidemment, compte tenu du calendrier, l’entraîneur néerlandais de l’OL a été interrogé sur le mercato alors même que ce mercredi à 19 heures Xherdan Shaqiri et Emerson feront l’objet d’une présentation officielle. Tandis que les rumeurs se succèdent concernant son désir de recruter Sardar Azmoun, l’attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, Peter Bosz n’a pas voulu donner des détails sur ce que Lyon va faire d’ici le 31 août minuit. Cependant, le technicien de l’OL a reconnu que Jean-Michel Aulas pourrait faire quelques annonces dans la soirée lorsqu’il sera face à la presse.

Bosz laisse à Aulas le soin de parler du mercato de Lyon

Sans en dire trop sur les possibles déclarations de son président, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a reconnu qu'il y aura encore des mouvements dans le sens des départs, mais aussi des renforts à venir. « Moi je ne suis intéressé que par des bons joueurs, parce que je n’ai pas besoin de 2,3,4 ou 10 joueurs. Mais les bons joueurs sont toujours les bienvenus. Il peut y avoir des départs jusqu’à mardi minuit, ça c’est le football et ce n’est pas toujours bien pour les entraîneurs ni pour les supporters, car on ne sait pas si l’équipe qui commence la saison sera celle qui la finira (…) Le président va parler et moi je ne suis pas président, à part à la maison. Des départs dans le secteur offensif pour encore recruter ? Peut-être que le président va dire quelque chose là-dessus », a reconnu Peter Bosz avec le regard malicieux de celui qui a évidemment des infos mais ne veut rien dévoiler.