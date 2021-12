OL : Bosz innove, une décision forte avant Bordeaux

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Peter Bosz a décidé de faire bouger les choses après la défaite contre Reims à domicile (1-2). L’OL va évoluer dans un nouveau système de jeu à Bordeaux ce dimanche soir (20h45).

L’Olympique Lyonnais a du mal à digérer sa déconvenue à domicile contre Reims mercredi dernier. L’heure est grave en championnat. Avant les matchs de ce dimanche, l’OL pointait à la 12e place de Ligue 1, avec 22 points au bout, déjà, de 15 journées. Il n’y a plus de temps à perdre pour les Lyonnais, qui doivent d’ailleurs s’attendre à un match âpre à Bordeaux ce dimanche soir. Jimmy Briand a promis à ses supporters de faire un gros coup contre l’OL. La pression commence à s’intensifier sur Peter Bosz, surtout de la part des supporters, malgré les bons résultats en Europa League. L’entraîneur néerlandais a donc décidé de réagir, après plusieurs prestations décevantes. Selon les informations de L’Equipe, il va changer de système de jeu.

Bosz va mettre en place un 3-4-3

Exit le 4-2-3-1, l’OL va passer en 3-4-3, ou plus précisément en 3-4-2-1, à en croire le quotidien sportif national dans son édition du jour. Ce système, réclamé par de nombreux observateurs depuis plusieurs semaines, va profiter à Castello Lukeba. Peter Bosz apprécie beaucoup le jeune défenseur central. Ce passage à trois derrière permettrait aux deux latéraux, ou plutôt néo-pistons, Malo Gusto et Emerson, d’être moins à découverts et de s’exprimer plus librement offensivement. Gusto a d’ailleurs montré à Montpellier qu’il avait une excellente qualité de centre. En attaque, Karl Toko Ekambi ferait les frais de ce changement tactique. Xherdan Shaqiri retrouverait lui une place de titulaire. Moussa Dembélé ne serait encore une fois pas titularisé, tandis que Lucas Paqueta se retrouverait en faux neuf. Peter Bosz innove, reste à savoir si cette décision portera ses fruits.

Compo probable de l’OL : Lopes - Denayer, Boateng, Lukeba - Gusto, T.Mendes, Guimarães, Emerson - Shaqiri, Paqueta, Aouar