OL : Bosz confirme son coup de coeur pour Onana

A la recherche d’un gardien pour concurrencer Anthony Lopes, l’OL a trouvé un accord de principe avec André Onana.

Les négociations sont en cours avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert de l’international camerounais, suspendu pour dopage jusqu’en novembre et qui partira à la Coupe d’Afrique des Nations en février prochain. Après le succès de l’Olympique Lyonnais contre Bourg-Péronnas en match amical samedi soir (5-1), Peter Bosz a évoqué le mercato rhodanien. Et l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam, qui a travaillé avec André Onana aux Pays-Bas, a confirmé son intérêt pour le gardien camerounais.

« On est en contact avec Juninho tous les jours. Il y a des joueurs qui peuvent venir, d'autres qui peuvent partir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on parle de tout ça au club. Onana est un bon gardien mais ici on a aussi de bons gardiens. Pour jouer de derrière, on a besoin de bons gardiens qui n'ont pas peur de jouer » a avoué Peter Bosz aux médias de l'OL, confirmant à demi-mot son intérêt pour André Onana, alors qu’Anthony Lopes est encore en vacances après avoir disputé l’Euro 2021 avec le Portugal.

Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a également commenté la situation de Moussa Dembélé, prêté à l’Atlético de Madrid la saison dernière. Selon ses dires, Peter Bosz compte sur l’attaquant de l’OL, qui compense numériquement le départ de Memphis Depay à Barcelone pour le moment. « Je suis content d’avoir vu jouer tous les joueurs pendant 45 minutes. On a fait une prestation correcte. On a encore beaucoup de travail. Je suis content du travail réalisé depuis 10 jours. (...) Je compte sur tous les joueurs présents. Moussa Dembélé ne fait pas exception à la règle. Il a été bon ». Reste maintenant à voir si l’OL recevra des offres pour son attaquant, ce qui est susceptible de chambouler les plans de Peter Bosz et de Juninho.