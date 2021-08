OL : Bosz a gagné, Lyon se lance pour un défenseur !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Outre un attaquant supplémentaire, qui est sa priorité absolue, l'Olympique Lyonnais a changé son fusil d'épaule et souhaite finalement recruter aussi un défenseur central supplémentaire d'ici mardi minuit.

Ces derniers jours, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais avaient décidé de tout miser sur le recrutement d’un joueur au profil offensif, et de tourner le dos à la venue d’un défenseur central supplémentaire malgré le bug Marcelo. Cependant, les prestations de Damien Da Silva, considéré comme le titulaire à ce poste, ont fait cogiter Peter Bosz, et visiblement l’entraîneur néerlandais a été entendu. Ce dernier, à qui Jean-Michel Aulas et Juninho ne refusent rien, a poussé le directeur sportif brésilien de l’OL à se mettre en quête d’un défenseur central supplémentaire à la veille de la fin du mercato estival.

Peter Bosz veut un défenseur central en plus

Selon L’Equipe, l’Olympique Lyonnais a cerné le profil du défenseur central espéré d’ici mardi minuit, à savoir un joueur « expérimenté et qui apporte une plus-value rapidement ». Bien évidemment, nombreux sont les clubs à être en quête d’un tel profil, et le club rhodanien doit impérativement éviter ce qui pourrait se transformer en « panic buy ». Mais sur ce que l'on a vu des quatre premiers matchs de la saison de Ligue 1, Peter Bosz a impérativement besoin de renforcer sa défense, l'OL ayant déjà encaissé 7 buts et pas face aux plus grosses cylindrées de la Ligue 1. Pour espérer viser le podium, et briller en Europa League, Jean-Michel Aulas doit offrir un défenseur à son coach, et visiblement ce sera le cas.