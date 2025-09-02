OL ‍: Bonne nouvelle pour l'arme numéro 1 de Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Sorti pendant l’Olympico ce dimanche, Malick Fofana a clairement manqué à l’animation offensive lyonnaise. L’ailier belge est l’arme numéro 1 de l’OL cette saison en attaque, et chaque blessure risque de faire peur aux supporters. Celle contractée ce dimanche n’inquiétait pas outre mesure le staff, qui se demandait s’il allait pouvoir rejoindre le rassemblement des Diables Rouges cette semaine.

La réponse est oui, puisque Malick Fofana est bien disponible pour la formation de Rudi Garcia, en raison d’une contusion qui sera donc vite soignée. Malick Fofana va donc pouvoir se tester pour les prochains matchs de la sélection belge, contre le Liechtenstein et le Kazakhstan.