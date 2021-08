OL : Jérémie Boga, une fausse piste pour Lyon

Dans : OL.

Peu actif depuis le début du mercato, l’OL est à la recherche d’un nouvel élément offensif. La recrue espérée ne devrait pas être Jérémie Boga, pas vraiment dans le haut de la pile des joueurs espérés par Juninho.

Le temps commence à presser pour l’Olympique Lyonnais. Seuls Damien Da Silva et Henrique ont rallié Lyon depuis le début de l’été. Un défenseur central et un latéral gauche. Si Lyon ne s’est pour le moment pas affaiblie au milieu, la perte de Memphis Depay, parti libre au FC Barcelone, pourrait peser devant au cours de la saison. Moussa Dembélé de retour de son prêt à l’Atlético de Madrid, et Islam Slimani finalement parti pour rester, Juninho recherche un ailier pour améliorer l’effectif de Peter Bosz, qui n’a pas hésité à réclamer publiquement du renfort. Jérémie Boga a été annoncé dans le viseur de l’OL mais la véritable priorité du board lyonnais semble être Xherdan Shaqiri.

Boga n’est pas une priorité

Un twittos a demandé à Hugo Guillemet si une signature de Jérémie Boga était de l’ordre du rêve ou une véritable possibilité. « Boga n’a jamais été une priorité je pense », a répondu le journaliste de L’Equipe. L’information va dans le sens de celle sortie par Sébastien Denis de Foot Mercato il y a quelques jours. Le rédacteur en chef indiquait que l’OL n’avait pas plus bougé pour l’ailier de Sassuolo depuis plusieurs semaines. Le Napoli est pour le moment le club le plus motivé et le plus avancé dans ce dossier complexe. Le club italien a activé une option permettant de prolonger l’international ivoirien jusqu’en juin 2023. Sassuolo se montre ainsi assez gourmand. Et l’OM, également intéressé pour pallier un probable départ de Dario Benedetto, ne semble pour le moment pas plus avancé que l’OL. Juninho se concentre sur Xherdan Shaqiri. Si un accord a été trouvé avec le Suisse, convaincre Liverpool n’est pas une mince affaire.