OL : Boateng, le top niveau mondial avec un énorme défaut

Par Guillaume Conte

Revenu en forme au point de pouvoir disputer son premier match en intégralité le week-end dernier face à Monaco, Jérôme Boateng a pleinement profité de la trêve internationale pour se refaire une santé.

Résultat, le défenseur central est attendu comme titulaire à Prague ce jeudi soir en Europa League, Peter Bosz n’étant pas du genre à présenter une équipe bis pour un match européen, surtout que la première place du groupe à son importance. L’Allemand est donc destiné à être le patron de la défense, et c’est pour cela qu’il a été recruté cet été. L’ancien du Bayern Munich ne pourra pas être aussi dominateur qu’il ne l’était à sa grande époque de la Bundesliga, mais il peut faire beaucoup de bien à l’OL. Grand suiveur du championnat allemand, Patrick Guillou apprécie les qualités de Jérôme Boateng, mais tient aussi à rappeler que le champion du monde 2014 n’a pas vu son gros défaut s’arranger avec les années qui passent.

Le Quarterback de l'OL

« Boateng est très bon dans le duel et dans la lecture du jeu, quand il a le jeu face à lui. Il excelle quand il n'a pas à se retourner pour gérer la profondeur. Il peut briller par ses ouvertures, à la manière d'un quarterback. Il est capable d'aller jouer de longues transversales. S'il a le jeu face à lui, dans un bloc médian voire un bloc bas et qu'il n'a pas trop de courses à faire… c'est peut-être encore un des meilleurs à son poste », a livré le consultant de BeIN Sports dans les colonnes du Figaro. Le jeu long et la défense en avançant restent en effet la marque de fabrique de Jérôme Boateng. S’il a bien évidemment quelques défauts, ses caractéristiques correspondent toutefois bien aux intentions de jeu que Peter Bosz veut mettre en place.