Boateng un joueur cramé à Lyon, ça le rend fou !

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a frappé un grand coup en signant Jérôme Boateng lors du dernier jour du mercato. Le nouveau défenseur allemand de l'OL est vivement critiqué, ce qui a le don d'énerver.

Tandis que les supporters de Lyon se résignaient à une fin de mercato très triste après l’échec de la signature de Sardar Azmoun, Jean-Michel Aulas et Juninho ont fait un beau cadeau aux habitués du Groupama Stadium en faisant venir Jérôme Boateng. Bien évidemment, Peter Bosz a renoncé à l’attaquant international iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, mais en contrepartie il a vu débarquer un défenseur central capable de faire oublier les errements vus depuis le début de la saison dans ce secteur du jeu lyonnais. Laissé libre par le Bayern Munich, Jérôme Boateng constitue un sacré renfort pour l’OL, même si les critiques n’ont évidemment pas traîné à tomber sur le défenseur de 33 ans.

L'irrespect sur le nom de Jérôme Boateng sur ce réseau c'est un truc de fou.



Lyon signe un joueur qui a tout gagné, respecté de tous en Allemagne et légende du Bayern mais parce-qu'il est tombé un jour contre Messi c'est un joueur de merde.



Affligeant. pic.twitter.com/nzgvZrapqc — Alessio JFC 🇮🇹 | CAMPIONI D'EUROPA 🏆 (@Alessio_JFC) September 1, 2021

Lyon a frappé un grand coup au mercato avec Boateng

Tandis que le fameux duel avec Lionel Messi en 2015 est ressorti, le hasard faisait que la Pulga a lui signé au Paris Saint-Germain, de nombreuses voix se sont élevées pour expliquer que Jérôme Boateng n’était plus vraiment que l’ombre de celui qui a gagné la plupart des trophées avec l’Allemagne et le Bayern Munich. Cependant, ces critiques ont scandalisé Polo Breitner, le grand spécialiste du football allemand de RMC pour qui l’Olympique Lyonnais ne s’est pas raté en faisant signer l’ancien joueur munichois. Et le consultant de dire pourquoi Jean-Michel Aulas n’avait pas perdu son argent en donnant une grosse prime à la signature et un salaire de gala à Jérôme Boateng.

Qui d’autre que nos médias français pour le mettre mal à l’aise en ressortant cette zumba…

Boateng contre Messi c’est 6 matchs, 5 victoires dont un 3-0, un 4-0, une finale de CDM où il sort une performance galactique et un 8-2 (HUIT à DEUX).

Messi contre Boateng c’est 1 GIF mdr https://t.co/AfQdRw2sV9 — Doudax (@Doudax__) September 1, 2021

Pour Polo Breitner, Lyon a fait une grosse affaire. « C’est un sacré coup qu’a fait l’OL, les trucs sur « Boateng est cramé », ça fait 10 ans que j’entends ça en France et ça ne me surprend pas. Rien que de penser à sa patte droite et des relances qu’il peut faire à 40 mètres, c’est impressionnant. Et n’on n'a pas le palmarès qu’il a si on est un tocard et on est cramé, il faut arrêter avec ça. Le problème de Jérôme Boateng, c’est que c’est une masse physique extraordinaire, et il faut qu’il ait un poids de forme, et c’est plus difficilement le cas depuis qu’il a plus de 30 ans (…) C’est une surprise de le retrouver à l’OL, mais ça va être le patron de la défense et il y en a besoin, car Lyon n’est pas bon dans ce secteur, a expliqué le spécialiste du football allemand histoire de calmer les critiques qui sont tombées sur Jérôme Boateng depuis sa signature à l'Olympique Lyonnais.