OL : Blanc et Passi annoncent la couleur pour la suite

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a battu Montpellier (2-1) ce samedi en Ligue 1. Un succès très précieux pour les hommes de Laurent Blanc, qui avait maintenu son système tactique avec cinq milieux de terrain contre les Héraultais.

Laurent Blanc a connu son premier succès sur le banc de l'OL ce samedi en Ligue 1 à Montpellier. Les Gones ont une nouvelle fois connu des difficultés dans le jeu. Mais les Rhodaniens auront fait preuve d'une très belle force mentale pour aller chercher la victoire grâce à un but d'Alexandre Lacazette dans le temps additionnel. Contre Montpellier, Laurent Blanc et son staff avaient décidé de continuer avec leur système (3-5-2) à cinq milieux de terrain et ce, malgré la défaite à Rennes le week-end passé. Un choix qui a pas mal surpris mais qui s'est au final révélé payant malgré le score étriqué. Au sortir de la victoire rhodanienne en terre montpelliéraine, Franck Passi en a dit plus sur la raison qui a poussé l'OL à continuer avec ce schéma.

L'OL, un schéma qui marche déjà

Dans des propos rapportés par Le Progrès, l’adjoint de Laurent Blanc a en effet révélé que ce schéma permettait aux Gones de se montrer plus dangereux offensivement malgré quelques lacunes défensives. « Déjà, ce n’est pas évident de changer de système et les joueurs devaient l'assimiler en une semaine. Mais cela avait bien fonctionné à Rennes même si on avait pris trop de buts car on n’a pas été concentrés jusqu’au bout. Mais, à l’inverse, on avait marqué, alors on l’a reconduit », a notamment indiqué Franck Passi, qui devrait-là éclairer les fans lyonnais les plus dubitatifs. La victoire à Montpellier va en tout cas faire beaucoup de bien dans les têtes des Gones, enfin relancés dans la course à l'Europe. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL retrouvera le Groupama Stadium et y recevra le LOSC, un autre concurrent direct pour les places européennes.