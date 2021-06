OL : Bielsa abandonne Cornet à Lyon

Dans : OL.

Intéressé par Maxwel Cornet, Leeds a finalement trouvé son bonheur au FC Barcelone. Lyon compte toujours trois joueurs pour une place dans le couloir gauche de sa défense.

L’arrivée d’Henrique Silva à Lyon, en provenance de Vasco de Gama, rebat les cartes. Peter Bosz a désormais trois latéraux gauches à sa disposition avec Melvin Bard et Maxwel Cornet, définitivement reconverti à ce poste sous Rudi Garcia. Conscient de la situation, Leeds a approché l’OL pour prendre la température dans le dossier de l’international ivoirien. Mais Juninho et Jean-Michel Aulas se sont montrés trop gourmands aux yeux du club en réclamant pas moins de 20 ME. Si The Sun pensait que le 9e de Premier League ferait traîner le dossier pour faire craquer Lyon, Marcelo Bielsa a finalement accéléré sur une autre piste : Junior Firpo. L’Espagnol est sur le point de signer à Leeds, à en croire Fabrizio Romano.

Bielsa a choisi Junior Firpo

Junior Firpo, proposé au PSG et à l’OL durant ce mercato, va finalement déposer ses valises en Angleterre. Un accord à hauteur de 15 ME plus des bonus a été conclu entre le Barça et Leeds. Cette annonce devrait entériner la piste Maxwel Cornet. Stuart Dallas peut occuper le couloir gauche. Ezgjan Alioski, en fin de contrat, peut toujours prolonger son aventure à l’Elland Road. L'hypothèse d'un départ à Leeds écartée, et si, finalement, Maxwel Cornet était parti pour rester à Lyon ? « L’aventure avec Lyon se passe bien », déclarait le Lyonnais récemment dans la presse ivoirienne. Reste à savoir si une offre alléchante convaincra le joueur et Juninho au cours de l’été.