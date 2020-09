OL : Besiktas ne lâche pas Marcelo, il va rester qui en défense ?

Dans : OL.

Très calme durant de longues semaines, le mercato de l’Olympique Lyonnais s’est brutalement accéléré avec les départs de Marçal, Rafael et Tete.

Les supporters de l’OL ont beau être préoccupés par les potentiels départs de Memphis Depay et d’Houssem Aouar, c’est bien en défense que l’effectif est bouleversé pour le moment. Et cela pourrait s’accentuer davantage dans les semaines à venir puisque selon les informations obtenues par le média turc Sabah, un départ de Marcelo est également envisageable. Le média croit savoir que son ancien club du Besiktas Istanbul est toujours intéressé par le come-back du Brésilien, titulaire quasiment indiscutable aux yeux de Rudi Garcia depuis la prise de fonctions de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille en octobre 2016.

Pour l’heure, Marcelo n’est pas encore une priorité de Besiktas sur le marché des transferts. Mais si l’international croate Domagoj Vida venait à trouver une porte de sortie, alors la piste menant à Marcelo pourrait être activée par le Besiktas. Reste que pour l’heure, un départ de Marcelo n’a pas été planifié par la direction lyonnaise, malgré la situation contractuelle de l’ancien taulier de Besiktas, en fin de contrat avec l’OL en 2021. Via son compte Twitter il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas a notamment fait savoir que Lyon comptait sur Marcelo, « notre leader de la défense XXL » publiait le président des Gones. Un message assez clair à l’égard des prétendants du défenseur de 33 ans, auteur de prestations relativement solides durant le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne cet été. De son côté, le principal intéressé ne semble pas pressé de quitter le Rhône, où sa place de titulaire est encore moins discuté à la suite du départ de Fernando Marçal et alors que Youssouf Koné ne sera pas non plus retenu.