OL : Berlin sort les muscles, Tousart quitte Lyon !

Dans : OL.

C’est ce lundi 8 juin que l’Olympique Lyonnais effectue son retour à l’entraînement, avec notamment la présence attendue de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay.

Victimes d’une rupture des ligaments croisés lors du même match face à Rennes le 15 décembre dernier, les deux attaquants de l’OL sont sur le retour. S’ils ne devraient pas s’entraîner tout de suite avec le groupe, ils pourraient être aptes pour les matchs face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue et contre la Juventus Turin en huitième de finale de la Ligue des Champions. Deux chocs pour lesquels l’Olympique Lyonnais a en revanche de grandes chances d’être privé d’un certain Lucas Tousart. Et pour cause, le journal L’Equipe affirme que l’aventure de l’ancien Valenciennois dans la capitale des Gaules est sur le point de toucher à sa fin.

D’après des sources allemandes recueillies par le quotidien national, le Hertha Berlin, à qui le milieu de terrain français appartient depuis le mercato hivernal, n’a aucunement l’intention de prolonger le prêt de Lucas Tousart au-delà de la date initialement convenue du 30 juin. Selon toute vraisemblance, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais pourrait donc s’entraîner avec les Gones en ce début de semaine, avant de rapidement prendre la direction de l’Allemagne. Un véritable coup dur pour Rudi Garcia, lequel a toujours considéré Lucas Tousart comme un titulaire et qui aurait sans doute aimé pouvoir compter sur l’un de ses soldats pour les matchs face au PSG et à la Juventus Turin. Ce ne sera donc pas le cas, sauf rebondissement inattendu. Heureusement, l’OL est assez fourni dans ce secteur de jeu avec Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret, Thiago Mendes et Jean Lucas…