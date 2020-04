OL : Benzema passe sur OL TV et met le feu avec cette décla

Dans : OL.

Karim Benzema était, virtuellement, de retour à l'OL ce vendredi soir, avec quelques petites phrases pour faire saliver les supporters.

Confiné à Madrid, Karim Benzema en profite pour refaire connaissance avec les médias français. Habituellement très discret sur ce niveau, l’attaquant du Real Madrid a enchainé les apparitions sur les réseaux sociaux, avec toujours un sacré buzz à la clé. Voyant que son ancien joueur était visiblement ouvert pour parler, OL TV l’a sollicité pour son émission de ce vendredi, avec réussite. Karim Benzema est ainsi intervenu auprès du célèbre animateur local Barth Ruzza. Autant dire que la discussion a été franche et cordiale, surtout que « KB9 » n’a jamais caché son amour pour l’OL et ses supporters. Et pour couronner le tout, il a même confié qu’il se verrait bien revenir à Lyon pour le dernier contrat de sa carrière.

« On me le répète souvent. Les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Après, revenir à Lyon dans l’immédiat non, parce que je suis dans le meilleur club du monde et j’ai beaucoup de choses à y faire. Pour moi, revenir à Lyon et terminer à Lyon, pourquoi pas. De toute façon, je reviendrai à Lyon, que ce soit comme footballeur ou pas », a assuré celui qui n’a jamais caché qu’il restait fidèle à son quartier d’origine et son club formateur. Jean-Michel Aulas, qui relance régulièrement d’un oeil amusé la rumeur d’un retour de Benzema, sait en tout cas qu’il aura une oreille attentive à Madrid le jour où cela se présentera concrètement. Pour le moment, Karim Benzema a encore un an de contrat avec le Real, et continue d'être suivi par des grands clubs européens comme la Juventus.