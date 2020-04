Juventus : Benzema-Cristiano Ronaldo, le duo en or reformé ?

Dans : Mercato.

Toujours pas de prolongation en vue pour Karim Benzema, alors que tout semblait bouclé depuis longtemps.

Le Real Madrid n’a pas encore officialisé cet accord qui devait porter sur un an de plus pour l’attaquant français. Une décision logique par rapport à l’investissement et la réussite de l’ancien lyonnais dans la Maison Blanche. Mais entre l’incertitude financière liée à la crise sanitaire, le statut instable de Zinedine Zidane, et la volonté de Florentino Pérez de mettre le paquet pour faire venir Haaland de Dortmund puis Mbappé du PSG dans les années à venir, « KB9 » pourrait aussi changer d’air. C’est ce qu’annonce Don Balon, pour qui le Real Madrid a changé d’avis, et n’est plus aussi certain que cela de faire un dernier gros contrat au Français.

Karim Benzema l’aurait bien compris, et il ne serait pas le seul. Au courant de la situation, Cristiano Ronaldo tenterait de convaincre les dirigeants de la Juventus de se positionner sur l’ancienne pépite de l’OL. L’idée est bien évidemment de reformer un duo qui a mis l’Europe à ses pieds ces dernières années, sous le maillot madrilène. Nul doute que cette perspective pourrait séduire Benzema, même si ce dernier a un attachement sans faille au Real Madrid. Mais à l’image de ce que fait Sergio Ramos quand les négociations ne vont pas dans le bon sens, le numéro 9 des Merengue sait aussi démontrer qu’il a des courtisans en Europe, histoire de rappeler à son président qu’il ne devrait pas jouer au petit malin trop longtemps avec sa prolongation.