OL : Benzema de retour à Lyon, Rudi Garcia y travaille

Avant la fin de sa carrière, le Madrilène Karim Benzema n’exclut pas un retour à l’Olympique Lyonnais. Son ancien agent Karim Djaziri a confirmé l’information. Ce qui n’a pas échappé à l’entraîneur des Gones Rudi Garcia.

Le possible retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais refait parler. Et pour cause, son ancien agent Karim Djaziri en a remis une couche sur la volonté de l’attaquant du Real Madrid. « Oui, il en a vraiment envie et ça ne date pas d’aujourd’hui. Et je peux vous dire qu’il m’en parle régulièrement », a raconté le proche du Merengue. Autant dire que la perspective d’entraîner un tel joueur ravit Rudi Garcia. Mais le coach rhodanien, qui a assisté au bel échange entre « KB9 » et Tino Kadewere en marge du derby à Saint-Etienne, ne prend pas la déclaration au sérieux.

« Si je blaguais, je dirais qu'il m'a semblé que c'était l'ex-agent de Karim qui avait parlé, a souligné le technicien en conférence de presse. Tant que ce n'est pas Karim lui-même qui parle, on ne peut pas donner une grande crédibilité à ça. Après, c'est un ancien Lyonnais titulaire dans l'une des meilleures équipes du monde, donc ce serait fantastique que Karim remette un jour le maillot de l'OL. »

« S’il n’est plus très bien au Real… »

« Mais pour l'instant, on n'est pas dans les supputations, les "machins a dit ça", "le concierge de son immeuble a dit ça" ou je n'en sais rien... Ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'il ait encouragé Tino Kadewere avant le derby parce que ça, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a dit et ça c'est super, s’est réjoui Garcia. Je sais que Karim est l'idole de Tino, il s'en inspire beaucoup. Le fait que Karim ait eu un petit mot avant le derby, j'ai trouvé ça super. Donc s'il n'est plus très bien au Real Madrid, il n'y a pas de problème... » Meilleur buteur du Real, Benzema n’a sûrement pas prévu de partir dans l’immédiat.