OL : Benzema à Lyon, Rami pose un ultimatum

Depuis plusieurs jours, un éventuel retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais fait couler beaucoup d’encre.

Il faut dire que son ancien agent Karim Djaziri a relancé les rumeurs en évoquant dans le podcast Inside Gones que Karim Benzema rêvait de terminer sa carrière dans la capitale des Gaules, au sein de son club formateur. Une perspective qui fait rêver les supporters de l’OL ainsi que les observateurs de la Ligue 1 en général. Il ne serait toutefois pas souhaitable que l’actuel buteur du Real Madrid revienne à Lyon trop tard, à un moment de sa carrière où il ne serait plus en grande forme. Interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, Adil Rami a ainsi souhaité que Karim Benzema revienne à Lyon d’ici à deux ans afin que ce retour ne tourne pas au fiasco et que « KB9 » puisse profiter de la richesse de l’effectif actuel des Gones.

« S’il vient dans un an ou deux, il va être bien entouré avec le milieu et les attaquants qu’il y a à l’Olympique Lyonnais. Ça peut être pas mal ! Moi, je savais que j’allais prendre cher. Ma famille m’a dit de ne pas revenir, à cause des médias, etc… Je leur ai dit : 'Ne vous inquiétez pas. A distance, ils sont là à me critiquer, je vais mettre les points sur les i et après, je vais me barrer’. Et c’est un peu ce que j’ai fait, à moitié » s’est amusé Adil Rami, comparant sa situation à celle de Karim Benzema. Les deux cas n’ont toutefois rien à voir, Karim Benzema étant un véritable prophète à l’Olympique Lyonnais, au contraire d’Adil Rami au moment de son retour en France, pour Marseille. Reste maintenant à voir quelles seront les décisions de l’attaquant du Real Madrid dans les années à venir alors que son bail avec les Merengue court jusqu’en juin 2022…