OL : Andersen poussé dehors, Benlamri prêt à signer !

Dans : OL.

Le marché des transferts ferme désormais dans 24 heures, et tout semble encore possible à l’Olympique Lyonnais.

Notamment en défense où un départ serait le bienvenu en ce qui concerne Joachim Andersen. Ce dernier ne donne pas satisfaction après une première année ratée, et cela ne s’arrange pas ces dernières semaines. Malgré les départs et notamment celui de Marçal, le Danois ne parvient pas à trouver des marques et l’idée de le voir changer d’air fait l’unanimité. Impossible d’espérer une revente intéressante vu son prix d’achat de 24 ME il y a un an, mais une solution vient d’apparaitre ces dernières heures. Selon L’Equipe, Fulham s’est positionné pour un prêt payant de 1 ME, avec prise en charge du salaire, ce qui permettre à l’OL de faire une grosse économie, à défaut d’une belle rentrée d’argent. Les dirigeants lyonnais y sont favorables, même si le club londonien essaye dans le même temps de faire Jean-Clair Todibo du FC Barcelone.

En tout cas, en cas de départ, Lyon a déjà prévu la solution histoire de ne pas laisser la défense trop dépeuplée. Ce serait de faire venir Djamel Benlamri. A 30 ans, l’Algérien, qui a remporté la CAN 2019, évolue actuellement en Arabie Saoudite, mais son arrivée pourrait même se faire libre s’il arrive à trouver un accord pour sa dernière année de contrat. Après, le convaincre de venir à Lyon serait relativement aisé, pour une expérience européenne qui serait une première pour lui, qui a surtout connu le football algérien. Autant dire que cela pourrait chauffer dans les prochaines heures pour la défense lyonnaise.