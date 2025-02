OL ‍: Barcola insulté à Lyon, ils ne comprennent pas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Bradley Barcola a encore été copieusement insulté dimanche dernier lors de la victoire du PSG à Lyon. Certains supporters ont toujours la haine contre le joueur formé à l'OL.

A 22 ans, Bradley Barcola a visiblement les nerfs solides, puisque depuis qu'il a quitté son club formateur pour rejoindre le Paris Saint-Germain, lors du mercato estival 2023, chacun de ses matchs sous le maillot du PSG au Groupama Stadium se traduit par des insultes à son encontre et celui de sa famille. Dimanche soir, l'attaquant international tricolore n'a donc pas échappé à ces injures tombées des tribunes pendant toute la rencontre. Visiblement, cela n'a pas empêché Bradley Barcola d'être à la hauteur de ce rendez-vous important pour le club de la capitale, mais encore plus pour l'Olympique Lyonnais qui se bat pour un ticket en Ligue des champions. Célèbres influenceurs parisiens et créateurs de contenus sur FUT, Les Twins ont demandé aux supporters de l'OL pourquoi il y avait une telle haine contre l'ailier parisien. La réponse a été brutale.

Barcola fait craquer les supporters de l'OL

Amis lyonnais, Pourquoi avoir autant la rage sur lui srx ? Il vous a rapporté énormément d’argent il y a 18 mois quand vous étiez dans l’obligation de vendre ? Soyez plutôt fier de son parcours car c’est l’un des meilleurs exemples de réussite d’un jeune joueur issu de votre… https://t.co/xTvlT28taI — Les Twins (@TwinsFifaHD) February 24, 2025

« Amis lyonnais, Pourquoi avoir autant la rage sur lui sérieux ? Il vous a rapporté énormément d’argent il y a 18 mois quand vous étiez dans l’obligation de vendre ? Soyez plutôt fier de son parcours car c’est l’un des meilleurs exemples de réussite d’un jeune joueur issu de votre centre récemment », se sont interrogés les deux frères. Et les réponses n'ont pas laissé la moindre place au doute concernant la rancune du peuple lyonnais contre celui qui a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain, en rendant, il est vrai, un grand service à John Textor, lequel avait besoin d'argent. « Il a fait des promesses et de grandes declas d’amour pour le club, pour au final le quitter même ps une semaine après sans message pour les supporters, rien… », fait remarquer, en réponse, @Fofaniste, tandis que sur X, un autre supporter de l’OL résume sa pensée : « On s’en fiche de son parcours, ce qu’on n'accepte pas, c'est plutôt le manque de respect qu’il a eu au moment de son départ vis-à-vis des supporters surtout. Il joue carte sur table début de l’été et nous dit je ne sais pas si je resterais et il part on accepte ? ». Mais d'autres messages beaucoup plus injurieux témoignent que si la colère est grande, la haine est toujours là à destination de Bradley Barcola, lequel la supporte plutôt bien.