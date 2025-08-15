OL ‍: Banco de la banque, Greif arrive dimanche à Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les garanties sont enfin arrivées, et l'OL va recruter Dominik Greif, attendu à Lyon ce dimanche pour passer sa visite médicale. Lyon tient son gardien numéro 1.

Fin des discussions et des négociations enfin entre l’OL et Majorque. Le club espagnol avait accepté l’offre de la formation française il y a quelques jours, mais demandait des garanties et des assurances bancaires poussées en raison de la santé financière précaire du club rhodanien. Tout est désormais réglé assure L’Equipe, qui explique que Dominik Greif a été autorisé à vider son casier et à faire le voyage à Lyon. Son arrivée est désormais prévue pour ce dimanche dans la cité des Gones. L'équipe insulaire n'avait pas convoqué Dominik Greif pour le match de ce week-end contre le FC Barcelone.

Un contrat de cinq ans pour Greif !

La lista para la primera jornada 📝 pic.twitter.com/gGEGJ4lF2e — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 15, 2025

Le transfert porte sur un montant de 4 millions d’euros, et 1,25 million d’euros de bonus éventuels. En plus de cela, 10 % sur une éventuelle plus-value à la revente iront au club espagnol en cas de futur transfert bénéficiaire. Une opération ficelée qui va enfin permettre à l’OL d’avoir son gardien, avec l’international slovaque qui évoluait donc en Liga du côté de Majorque la saison passée. Greif s’engage pour cinq saisons, un gros contrat pour un portier de 28 ans, même si cela doit permettre à l’OL de sécuriser ce poste où Rémy Descamps, qui jouera les doublures cette saison, débutera à Lens ce samedi dans les cages lyonnaises.