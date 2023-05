OL : Textor ratera l'hommage à Aulas, il a un mot d'excuse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce samedi, l'Olympique Lyonnais jouera son dernier match de la saison à domicile, contre Reims. Ce sera l'occasion de rendre hommage à Jean-Michel Aulas, le désormais ancien président de l'OL.

L’équipe de Laurent Blanc ne sera pas européenne en fin de saison, mais malgré cela, il n’y aura aucune grogne ce samedi au Groupama Stadium. Car ce dernier rendez-vous à domicile d’une saison 2022-2023 qui restera dans les mémoires, mais pas pour de bonnes raisons, sera l’occasion de saluer la longue histoire de Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique Lyonnais, un club dont il a fait un grand de Ligue 1 et même d’Europe. Avec l’accord de John Textor, une belle enveloppe budgétaire a été validée afin de rendre un hommage à l’ancien boss de l’OL, dont on peut dire qu’il a été viré de son poste sans ménagement, même s’il a touché 10 millions d’euros dans la bataille. Le nouveau grand patron de Lyon n’a pas voulu conserver Jean-Michel Aulas pendant les trois ans prévus, et il l’a rapidement expulsé au soir d’un match légendaire contre Montpellier.

Samedi, ce sera donc une grande et belle fête pour Jean-Michel Aulas, dont il se dit qu’il réalisera un long tour d’honneur du Groupama Stadium devant des tribunes qui devraient être pleines. Mais il y aura toutefois un grand absent dans le stade lyonnais, car John Textor ne sera pas présent à cette occasion. « Il assistera aux États-Unis à la remise d’un diplôme universitaire de son fils. C’est une journée particulièrement importante aux USA, et John Textor fera naturellement honneur aux distinctions reçues par son fils aîné », explique Christian Lanier, journaliste du Progrès. Afin de dissiper les doutes sur un possible choix fait pour éviter d'assister au triomphe de celui qu'il a tout de même éjecté sans diplomatie, Textor a appelé l'ensemble du peuple lyonnais à venir au stade. Et il a également validé une belle enveloppe pour que les festivités soient à la hauteur de Jean-Michel Aulas. Show must go on.