OL : Aulas va rester le patron jusqu'en 2032

Tandis que la venue d'un nouvel investisseur est acquise ou presque, Jean-Michel Aulas fête ses 35 ans à la tête de l'Olympique Lyonnais. Et cela pourrait durer encore quelques années.

35 ans après avoir pris les commandes de Lyon, alors en Ligue 2, Jean-Michel Aulas peut être fier de lui lorsqu’il se retourne vers ce qu’il a fait. Mais le patron de l’OL n’est pas du genre à être en permanence dans la nostalgie, et actuellement il finalise les contours de ce que sera OL Groupe dans les années qui viennent. Après le départ annoncé de Pathé et IDG, deux des principaux actionnaires de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas planche sur le dossiers des candidats à la reprise. Et si la semaine passée une reprise totale du club à hauteur de 600 millions d’euros était annoncée par L’Equipe, les choses doivent se faire dans l’ordre et dans le sérieux. Mais ce qui semble certain, c’est que ceux qui n’aiment pas l’actuel patron du club rhodanien vont encore devoir le supporters quelques années. A 73 ans, et après avoir consacré près de la moitié de sa vie à l’OL, le dirigeant lyonnais ne lâchera pas l’affaire. Bernard Lacombe, très proche de Jean-Michel Aulas, le confirme.

Aulas va rester encore au moins 10 ans à Lyon

Interrogé, dans Le Progrès, sur cet anniversaire très spécial du président de l’Olympique Lyonnais, l’ancien buteur, entraîneur et conseiller de Jean-Michel Aulas est persuadé que ce n’est pas demain la veille que ce dernier laissera tomber la direction de l’OL. « Peut-être que des gens achèteront le club. Mais notre président est un financier hors pair. Pour les contrats, il est immense, un grand personnage. Je crois qu’il sait très bien vendre les joueurs. Il va rester encore 10 ans, vous allez voir… Je ne suis pas inquiet. Pour acheter un club comme l’OL, il faudra mettre un peu d’argent… J’attends de voir », confie Bernard Lacombe, qui après avoir pris un peu de recul était rapidement revenu à côté de celui dont il admire le travail à la tête de l'Olympique Lyonnais.