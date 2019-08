OL : Aulas va parler en live avec Arsenal du cas Reine-Adélaïde

Dans : OL, Mercato, Premier League, SCO.

C'est ce mercredi après-midi que Jeff Reine-Adélaïde passe sa visite médicale à Lyon, l'OL et le SCO ayant trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain d'Angers moyennant un total de 30ME, bonus inclus. Mais on l'a appris dans le communiqué officiel de l'Olympique Lyonnais, lorsque Jeff Reine-Adélaïde a été transféré d'Arsenal à Angers l'an dernier, les Gunners ont prévu une clause qui rend prioritaire le club anglais à offre égale en cas de transfert du joueur. Autrement dit, comme l'an dernier avec Mariano Diaz et le Real Madrid, le mercato de l'Olympique Lyonnais pourrait être perturbé par cette clause insérée par la formation londonienne.

Jean-Michel Aulas devrait cependant en avoir rapidement le coeur net puisque le président de l'OL sera jeudi et vendredi à Liverpool pour le comité exécutif de l'Association des Clubs Européen dont il est membre du board. Et l'Olympique Lyonnais a fait savoir que le cas Jeff Reine-Adélaïde sera le sujet d'un entretien entre JMA et Arsenal. « La réforme de la Ligue des champions sera au centre des discussions du Comité Exécutif de l’ECA. Le Président de l’Olympique Lyonnais en profitera également pour évoquer avec ses homologues d’Arsenal le transfert de Jeff Reine-Adélaïde, les Gunners possédant une clause de préférence, dite de « match-up », sur le joueur d’Angers SCO », précise, dans un communiqué, le club rhodanien.