OL : Aulas s’use la santé, Nicollin lui conseille d'abdiquer

Dans : OL.

Les jours passent et Jean-Michel Aulas continue de réclamer la reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Il faut dire que le contexte sanitaire s’est nettement amélioré, à tel point que le feu vert a été donné aux clubs professionnels pour organiser des matchs amicaux au mois de juillet, possiblement avec du public. La preuve selon Jean-Michel Aulas qu’il est possible de reprendre la compétition en juillet et en août. Mais visiblement, le boss de l’OL est bien seul à militer pour cette option alors que la majorité des présidents de L1 est d’ores et déjà tournée vers la prochaine saison sportive, qui doit débuter fin août.

Dans les colonnes du journal L’Equipe, Laurent Nicollin a notamment conseillé à Jean-Michel Aulas de tourner la page, sous peine de sérieusement s’user la santé. « On a emboîté le pas du gouvernement, il faut arrêter de ressasser le passé et préparer la saison prochaine, savoir dans quelles conditions on peut reprendre l’entraînement, si on peut ouvrir les stades ou pas, lancer la campagne d’abonnements, quoi dire aux sponsors » a indiqué le patron du Montpellier HSC, irréprochable dans ses déclarations depuis le début de la crise, avant de conclure. » Ce qui est fait est fait. C’est comme quand une femme t’a trompé toute ta vie et que tu veux la retrouver. Elle n’a plus envie de toi, tu passes à autre chose. Sinon ça te ronge, tu uses ta santé pour rien ». Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas suivra ce conseil ou si au contraire, le président de l’Olympique Lyonnais continuera de s’époumoner à réclamer la reprise de la saison 2019-2020 du championnat de France de L1…