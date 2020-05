OL : Maracineanu se moque de lui, Aulas est révolté !

Dans : OL.

Toujours déterminé à l’idée d’obtenir la reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1, Jean-Michel Aulas divise le football français.

Et pour cause, certains dirigeants, hommes politiques ou anciens ministres estiment que le président de l’OL a raison, et que le gouvernement s’est précipité au moment de siffler la fin des compétitions. En revanche, la ministre des Sports Roxana Maracineanu est farouchement opposée à l’idée de reprendre la saison, elle qui a toutefois donné son feu vert pour des matchs amicaux, possiblement avec du public, dans le courant du mois de juillet. Au micro d’Europe 1 samedi soir, elle maniait par ailleurs l’ironie en au moment d’évoquer Jean-Michel Aulas.

« L’attitude de Jean-Michel Aulas me fait sourire et me fait poser des questions. Des courriers de lui, j’en reçois tous les jours. Arriver après la bataille c’est un peu tard. S’il défend l’intérêt général, je peux lui confier une mission, de faire en sorte que cette reprise en juillet avec des matches amicaux se fasse avec des droits TV qui compenseraient peut-être ce qu'il a perdu » expliquait notamment la membre du gouvernement d’Edouard Philippe. Des propos qui n’ont pas manqué d’agacer Jean-Michel Aulas, lequel a réagi avec véhémence sur son compte Twitter, indiquant qu’il était intolérable qu’une ministre se moque ainsi de lui. « Comment imaginer qu’une ministre des sports s’exprime avec autant de légèreté. Connaît-elle mon action de dirigeant à la LFP, à la FFF, à la Fifa, à l’ECA, de l’OL depuis 33 ans, d’entrepreneurs dans le digital, l’aéronautique ? » s’est interrogé Jean-Michel Aulas, tout simplement écœuré par l’attitude de la ministre des Sports, qui ne semble pas réellement prendre au sérieux les déclarations à répétition du président de l’Olympique Lyonnais.