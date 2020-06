OL : Aulas roi de l'incohérence, L'Equipe attaque !

Dans : OL.

Depuis plusieurs semaines, Jean-Michel Aulas milite activement pour obtenir la reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Jeudi après-midi, le président de l’Olympique Lyonnais était présent devant le Conseil d’Etat afin de contester la décision de la LFP de stopper, précipitamment selon lui, la saison. Bien conscient qu’il est préférable de terminer la saison avant le 3 août, le boss de l’OL souhaite que la saison puisse reprendre sous forme de play-off afin d’établir plus équitablement selon lui les relégations et les qualifiés pour les coupes d’Europe. Au côté des avocats de l’OL, Jean-Michel Aulas a fait savoir que les conditions sanitaires permettaient de reprendre les compétitions en France.

Mais sur son compte Twitter, le journaliste de L’Equipe Bilel Ghazi a mis le président de l’Olympique Lyonnais face à ses contradictions… avec un tacle les deux pieds décollés. On attend maintenant la réponse de Jean-Michel Aulas sur le réseau social à l’oiseau bleu. « Plus de live pour le moment, je ne bosse pas. Mais il y aura surement deux nouveaux à la reprise de l’entraînement de l’OL : Yaya Soumaré et Modeste Duku. Les journalistes présents confirmeront ! Ah non… huis clos Dommage de prôner la reprise de la Ligue 1 et de ne pas montrer qu’il est possible d’accueillir 10 journalistes en sécurité » a lâché le correspondant permanent du journal L’Equipe à Lyon. Un tweet qui a toutefois divisé les supporters rhodaniens, certains rappelant à Bilel Ghazi qu’il ne fallait pas s’étonner du fait que les journalistes de L’Equipe soient parfois black-listés à Lyon si autant de critiques étaient émises. Chacun se fera son propre avis sur le sujet. En attendant, les Gones reprendront donc l’entraînement à huis clos total.