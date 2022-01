OL : Trois offres pour Emerson, Lyon a tranché !

L'Olympique Lyonnais n'a recruté personne lors de ce mercato d'hiver, mais Peter Bosz n'a pas l'intention de voir partir un de ses cadres et ses dirigeants le soutiennent.

Touché par le covid, Emerson n’a pas été en mesure de participer au derby entre Lyon et Saint-Etienne remporté par l’OL vendredi soir, mais cela n’a pas empêché le défenseur italien de montrer son soutien aux siens via les résultats sociaux. Un message qui a fait plaisir aux supporters lyonnais alors que cette semaine certains médias avaient affirmé que le joueur prêté par Chelsea avait clairement l’intention de repartir à Londres au moment où Thomas Tuchel souhaite le faire revenir. En quête d’un renfort défensif, suite à la grave blessure de Ben Chilwell, l’entraîneur allemand a tout de suite pensé à Emerson, prêté à l’OL l’été dernier, mais dont le contrat ne comprend pas une clause de retour anticipé. Autrement dit, Lyon a le droit de conserver le joueur italien jusqu’à la fin de saison, et Chelsea ne peut rien y faire. Mais du côté de Stamford Bridge, on pensait pouvoir convaincre Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot en ajoutant un gros chèque à l’opération.

OL have turned down three approaches from Chelsea for Emerson Palmieri. They want too keep him until end of the season - not accepting €4m compensation. Tuchel wants Emerson but looks difficult, as of now. 🔵 #CFC



Kurzawa and Perisic are not options for Chelsea in January.