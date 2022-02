Caqueret et Lyon, ça coince à cause du salaire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un an et demi de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret fait clairement comprendre qu'il ne prolongera pas dans n'importe quelle condition. Le message envoyé est clair.

De nature plutôt discret, Maxence Caqueret n'est pas du genre à venir s'épancher dans les médias pour un oui ou pour un non. Mais, lorsque Canal+ l'a interrogé sur son avenir, le milieu de terrain de 21 ans, arrivé à l'OL alors qu'il n'avait que 10 ans, a avoué que les choses n'allaient pour l'instant pas dans le bon sens. Et cela même si sa volonté première était de prolonger son actuel contrat, lequel s'achève en juin 2023. Alors que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot doivent tout faire d'ici cet été pour aboutir à un accord, sous peine de probablement vendre Maxence Caqueret au mercato, celui qui est devenu un cadre de Peter Bosz admet que cela coince fortement. S'il ne dit pas face à la caméra quel est le facteur bloquant dans les négociations entre les dirigeants de l'Olympique Lyonnais et ses proches, on se doute évidemment qu'il est salarial.

Caqueret ne veut plus être le parent pauvre de Lyon

Pour Maxence Caqueret, l'OL ne fait pas l'effort qu'il faut et il tient à le faire savoir. « Est-ce que je suis sûr à 100% d’être toujours Lyonnais la saison prochaine ? Honnêtement, non ! On ne sait pas de quoi est fait l’avenir. Le foot, ça va très vite, mais pour le moment je suis à Lyon. J'aimerais rester à Lyon. Des discussions ont été entamées avec mon entourage, mais il n’y a pas forcément d’accord pour le moment donc c’est pour cela que l’on verra où l’avenir nous mène et si je continue à Lyon dans les années à venir », a confié, lors du Canal Football Club, le milieu de terrain, qui touche 60.000 euros par mois et a un des plus petits salaires de l'effectif actuel. Présent dimanche soir à l'Astroballe, où il était assis à côté de Tony Parker pour assister au sommet du championnat de basket entre Villeurbanne et Monaco, Maxence Caqueret a peut-être eu l'occasion de dire deux mots de tout cela à l'un des membres influents de l'OL.