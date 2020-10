OL : Aulas patron du vestiaire, rien ne bouge à Lyon

Dans : OL.

Après avoir effectué un début de saison extrêmement décevant, l’Olympique Lyonnais est revenu en force avec deux victoires de suite.

Le succès à Strasbourg a lancé l’OL sur une belle dynamique puisque les hommes de Rudi Garcia ont enchaîné de fort belle manière à domicile contre Monaco, dimanche soir (4-1). Sixième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne compte que cinq points de retard sur le leader parisien, preuve qu’une série de deux victoires fait des miracles dans le championnat de France. Et si l’OL doit cette remontée au classement à son entraîneur et à ses joueurs offensifs tels que Memphs Depay et Karl Toko-Ekambi, les Gones peuvent également remercier leur président, Jean-Michel Aulas.

Et pour cause, Anthony Lopes a confirmé au micro de Téléfoot que le président de l’OL avait pris la parole dans la semaine afin de secouer tout le monde. Comme souvent, le discours de JMA a porté ses fruits et a totalement remobilisé les troupes. « On a la chance d'avoir le président qui est proche de ses joueurs et de son staff. Donc bien sûr qu'il a pris la parole la semaine dernière. Quand il le sent, il le fait, il prend la parole merveilleusement. On a vraiment la chance d'avoir un président très proche de nous, il nous fait ressentir tout son amour, tout ce qu'il ressent à travers des paroles, des gestes et des regards. On se devait de montrer un autre visage pour lui aussi parce qu'il travaille dur tous les jours. Gagner comme ça à l'OL depuis tant d'années… » a lancé le gardien de l’Olympique Lyonnais, habitué aux petits coups de pression de Jean-Michel Aulas en interne. Et qui peut témoigner de leur efficacité…