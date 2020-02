OL : Aulas paiera 11,5ME pour Toko Ekambi, zéro doute

Dans : OL.

Arrivé de Villarreal à l'Olympique Lyonnais sous forme de prêt payant avec option d'achat lors du mercato d'hiver, Karl Toko Ekambi n'a aucun doute sur son avenir à l'OL.

Même si après de bons débuts avec l’Olympique Lyonnais il connaît un coup d’arrêt tout comme son club, Karl Toko Ekambi affiche toujours une confiance absolue. Quelques semaines après avoir quitté le championnat d’Espagne et Villarreal, l’attaquant prêté à l’OL est très optimiste pour la suite de sa carrière au sein du club de Jean-Michel Aulas. Même si Lyon a déjà payé 4ME pour un prêt de six mois, Karl Toko Ekambi estime très probable que l’Olympique Lyonnais signera le chèque de 11,5ME qui soldera son transfert définitif. Un accord lié à ses performances et à celles de l’OL a été signé, et l’international camerounais confie son désir de s’installer durablement dans la capitale des Gaules.

Se confiant au Progrès juste avant le choc contre le Paris Saint-Germain, Karl Toko Ekambi joue cartes sur table. « Si le club atteint ses objectifs, l’option sera levée. Je suis venu avec cette intention et je sais que ça va se réaliser car l’OL est un grand club et réalise presque tout le temps ses objectifs. Si je suis confiant sur le fait que l’OL lèvera l’option d’achat à l’issue du prêt ? Il n’y a rien de sûr, mais c’est ma volonté. J’aimerais être fixé vite mais comme vous savez, il y a des contrats, des clauses, des options. Je veux bien finir la saison ici et démarrer la prochaine. J'ai envie de m’installer sur la durée à Lyon », prévient l’attaquant, qui a déjà marqué deux buts avec l’Olympique Lyonnais et a l’intention d’en marquer beaucoup plus et pourquoi pas ce dimanche soir au Parc des Princes.