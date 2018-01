OL : Aulas ne lâche pas l’affaire avec Dupraz

Dans : OL, Ligue 1, TFC.

La passe d’armes continue entre Pascal Dupraz et Jean-Michel Aulas. Ce « débat » parti vendredi d’une réflexion de l’entraineur toulousain sur la trop grande influence du président lyonnais sur les arbitres, a rebondi tout le samedi, et n’est toujours pas terminé ce dimanche. Attaqué sur son état de santé, Pascal Dupraz avait jugé déplorable cet amalgame entre son énervement sur le sujet et ses malaises cardiaques. Ce dimanche donc, JMA a répondu au coach du TFC, et s’est expliqué un peu plus en détail sur sa formulation.

« Vous savez bien Pascal que ce n’est pas votre santé qui est en cause, mais votre propension à laisser croire que les arbitres ne sont pas intègres. C’est étonnant, on a presque oublié que c’est Pascal Dupraz qui a attaqué les arbitres et l’OL alors qu’on ne lui demandait rien, avec son exubérance habituelle. On lui demande de se concentrer sur lui-même », a fait savoir, dans des termes beaucoup plus polissés, le président lyonnais qui n’a clairement pas compris, plusieurs semaines après les faits, pourquoi le coach toulousain l’avait ciblé ce vendredi.