Aulas met le feu au mercato, l'OL va frapper vite et fort

Par Guillaume Conte

Le mercato est bien lancé pour l'OL, avec déjà deux recrues d'effectuées. Et ce n'est pas fini pour Jean-Michel Aulas, persuadé que son club peut encore frapper fort.

Très occupé par l’épisode de la vente des parts que plusieurs actionnaires principaux ont décidé de remettre sur le marché, Jean-Michel Aulas, qui vient de fêter ses 35 ans à la tête de l’Olympique Lyonnais, n’en oublie pas le pain quotidien de son club. Et si d’habitude, c’est le championnat, en ce mois de juin, c’est le mercato. L’OL a déjà annoncé Alexandre Lacazette, et une deuxième recrue a signé. Il s’agit de Johann Lepenant, arrivé en provenance du SM Caen, où sa régularité et son activité ont épaté à seulement 19 ans. Si l’officialisation de ce transfert pour environ 6 millions d’euros n’a pas encore eu lieu, tout est bouclé et le contrat a même déjà été paraphé affirme Jean-Michel Aulas. Et cette deuxième recrue ne sera pas la seule pour l’OL, qui entend bien rester très actif cet été.

Johann Lepenant a déjà signé à l'OL

Merci pour vos messages aujourd’hui, vos marques de sympathie et d'affection. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous…

Vous êtes l’Olympique Lyonnais, nous sommes l’Olympique Lyonnais ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 15, 2022

Interrogé par BeIN Sports en marge de la finale du championnat de France de basket entre Lyon-ASVEL et Monaco, le président lyonnais a vendu du rêve aux supporters en annonçant plusieurs dossiers en cours. « On a annoncé un jeune joueur qui est dans l’équipe de France Espoirs, Lepenant. Il a signé très tôt. Et on négocie actuellement trois ou quatre joueurs qui vont venir renforcer l’équipe avec beaucoup d’ambition l’année prochaine, parce que l’année dernière a été une saison un peu loupée. Il faut donc revenir au plus haut comme on en avait l’habitude tous les ans depuis 25 ans », a promis un Jean-Michel Aulas, pas du tout freiné dans ses ambitions par cette saison sans Coupe d’Europe qui se profile pour son OL. Il reste désormais à finaliser ces pistes en cours, mais l’optimisme du boss lyonnais sera certainement contagieux auprès des suiveurs de l’OL, qui veulent croire en une deuxième saison plus convaincante sous Peter Bosz.