OL : Aulas le provocateur a un énorme fan en Ligue 1

Dans : OL.

Dans la tourmente ces derniers jours, Jean-Michel Aulas peut toutefois encore compter sur le soutien de certains présidents de clubs de Ligue 1.

Bien évidemment, ce n’est pas vraiment à Jacques-Henri Eyraud, le président de l’Olympique de Marseille que l’on pense en premier. Mais au sein des présidents de clubs professionnels français, le patron de l’OL a encore quelques admirateurs. C’est le cas de Waldemar Kita, qui a récemment témoigné son affection pour « JMA ». Le constat est encore plus vrai pour Jean-Pierre Caillot, l’homme fort du Stade de Reims. Dans une interview accordée à l’Union, le président rémois a témoigné sa sympathie à l’égard d’un Jean-Michel Aulas parfois provocateur, mais qui reste un véritable exemple à ses yeux.

« Ce n’est pas un grand, mais un très grand président pour son club. Je dis souvent que cette fonction vous met face à des situations pas toujours agréables. Sa longévité à ce poste permet de mesurer les sacrifices qu’il a dû faire sur le plan personnel et professionnel. Il a fait de l’OL – qu’il a repris en Ligue 2 – un grand club européen, solide et crédible » a indiqué le patron du Stade de Reims, avant de poursuivre. « Dans le milieu, on lui reconnaît un franc-parler. A mon niveau, je fais aussi partie de ces quelques empêcheurs de tourner en rond. Si la parole du Stade de Reims est entendue au conseil d’administration de la Ligue, celle du président lyonnais, parfois provocatrice, fait avancer les choses. On lui pardonne sa mauvaise foi, il l’assume, à partir du moment où son club en tire un quelconque bénéfice. Cela fait 17 ans que je le côtoie et il n’a jamais raté une réunion des instances, et, en plus, maîtrise ses dossiers. Il sait de quoi il parle et ne lâche jamais rien ». Voilà un très bel hommage qui fera plaisir au principal intéressé en ces temps compliqués…