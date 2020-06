OL : Pierre Kalulu est à Milan, Lyon peut pleurer

Dans : OL.

Après Tanguy Kouassi, le championnat de France va perdre un autre défenseur très prometteur en la personne de Pierre Kalulu.

Formé à l’OL, le joueur de 20 ans, capable d’évoluer au poste de latéral droit ou en défense centrale, va parapher son premier contrat professionnel en faveur de l’AC Milan. Ces dernières heures, l’Olympique Lyonnais a tenté d’inverser la tendance en soumettant de nouvelles propositions chiffrées au clan de Pierre Kalulu. Mais rien n'y a fait fait, le joueur formé à l’OL va bien s’engager en Lombardie. Photos à l’appui, Sky Italia indique que Kalulu a déjà posé le pied à Milan, où sa visite médicale est programmée ce mercredi.

En début de semaine, le journal L’Equipe indiquait que l’entourage de Pierre Kalulu avait été davantage convaincu par le discours de Paolo Madini que par celui des dirigeants lyonnais. En Lombardie, le défenseur avait plus de garanties de temps de jeu, ce qui a définitivement fait pencher la balance. Il faut dire qu’à son poste de prédilection de latéral droit, l’OL compte trois joueurs avec Léo Dubois, Rafael et Kenny Tete. Et même si Rudi Garcia avait indiqué avant l’interruption liée au Covid-19 qu’il imaginait bien Pierre Kalulu faire sa carrière en défense centrale, le jeune Lyonnais ne s’est pas laissé convaincre par l’ancien coach de Marseille et a donc tranché en faveur d’un départ de la capitale des Gaules.