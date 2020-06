OL : Aulas l’annonce au mercato, Godin rétablit la vérité

Dans : OL.

En difficulté à l’Inter Milan, Diego Godin figure parmi les pistes étudiées par l’Olympique Lyonnais. Pourtant, le défenseur central assure qu’un départ n’est pas d’actualité.

Les cibles évoquées le confirment, l’Olympique Lyonnais se montre ambitieux sur le marché des transferts. Le club rhodanien, à la recherche d’un défenseur central de caractère, a notamment coché le nom de Diego Godin (34 ans). Le dossier a même été confirmé par le président Jean-Michel Aulas lui-même. Les supporters des Gones avaient donc de quoi espérer la signature de l’Uruguayen seulement remplaçant à l’Inter Milan. Du moins jusqu’au démenti du joueur sous contrat jusqu’en 2022.

Godin ne bougera pas

« La vérité, c’est que toutes ces informations sur mon avenir loin de Milan me surprennent beaucoup, a réagi l’ancien cadre de l’Atlético Madrid dans le Corriere dello Sport. Depuis que je suis à l’Inter, je m’entends bien avec le club et ses supporters. Je sens que le club croit en moi et je suis ici comme à la maison. Je n’ai jamais pensé à quitter l’Inter. Je sens que je fais partie du projet. »

« Mon intention est de respecter mon contrat et de profiter de cette merveilleuse aventure italienne avec le maillot nerazzurro, a-t-il ajouté. Ce n’est pas vrai de dire que je veux m’en aller. Je n’ai parlé à personne de cette option parce que je resterai et je ferai tout ce qui est nécessaire pour aider l’équipe. Si les dirigeants sont satisfaits de mon rendement, mon expérience à l’Inter pourra se poursuivre. » De toute façon, son salaire annuel estimé entre 5 et 6 M€ aurait sûrement posé problème à l'OL.