OL : Aulas fait une demande à l'UEFA, il n'a peur de rien

Dans : OL.

A l’heure où les clubs français connaissent un début de saison proche de la catastrophe en Coupe d’Europe, avec un indice UEFA parti pour être en berne à moins d’un surprenant soulèvement, les dirigeants tricolores se font discrets sur le sujet.

A force de se faire tamponner par des clubs hongrois, belges, grecs ou écossais, les représentants de la Ligue 1 peuvent difficilement bomber le torse devant l’instance européenne. Et ce même si l’OL et le PSG ont réalisé une reprise canon l'été dernier en atteignant la demi-finale et même la finale de la Ligue des Champions. Voilà qui a visiblement boosté comme jamais Jean-Michel Aulas, qui a pris la parole sur différents sujets, et notamment sur Twitter, pour réclamer une plus grande mise en avant du football tricolore. Cela vaut pour la bataille des droits TV qui tourne au fiasco également, mais aussi pour une plus grande présence française en Ligue des Champions et donc en Europa League. C’est ce qu’a demandé le président de l’OL.

« Le produit de la Ligue 1 est un bon produit. Il faut travailler pour mieux le diffuser, il faut convaincre aussi pour que la France ait plus de clubs en UEFA », a demandé un Jean-Michel Aulas persuadé que la France doit rejoindre les quatre grands que sont l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne au nombre de clubs engagés. A la vue des réponses envoyées au dirigeant rhodanien, il y a encore des efforts à faire pour convaincre même les Français que leurs clubs méritent plus de places en Ligue des Champions.