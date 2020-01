OL : Aulas fâche le Hertha au mercato, qui va craquer ?

Dans : OL.

Aussi improbable que cela puisse paraître, Lucas Tousart est au cœur de l’un des principaux feuilletons du mercato cet hiver. Un scénario difficilement imaginable il y a de cela quelques mois…

Quatorzième de Bundesliga, le Hertha Berlin a fait de l’ancien milieu de terrain de Valenciennes sa priorité absolue sur le marché des transferts au poste de milieu défensif. Et visiblement, les Allemands ne sont pas encore découragés par l’inflexibilité de Jean-Michel Aulas dans ce dossier. Après avoir tenté leur chance une première fois en vain, les dirigeants du Hertha Berlin sont revenus à la charge avec une offre de 20 ME plus 4 ME de bonus, comme indiqué par ailleurs sur notre site ce mardi matin.

Le suspense planait quant à la réponse de l’Olympique Lyonnais mais selon les informations récoltées par RMC, Jean-Michel Aulas a bel et bien refusé la seconde proposition du Hertha Berlin pour le milieu de terrain de 22 ans. La réunion de la dernière chance doit se tenir en fin de semaine afin de tenter de trouver un accord oral entre l’OL et le Hertha Berlin. Mais du côté de Jean-Michel Aulas, on se montre toujours aussi inflexible que lors des débuts des négociations. La position du patron des Gones est définie, Lucas Tousart ne fera pas ses valises tant qu’il n’aura pas reçu de proposition à 30 ME. Reste maintenant à voir qui de l’OL ou du Hertha Berlin va craquer d’ici le 31 janvier…